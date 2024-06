Reprodução Instagram - 28.6.2024 Evaristo Costa surge sem camisa na piscina

O jornalista e influenciador Evaristo Costa, de 47 anos, surpreendeu o público na última quinta-feira (27). O motivo? Ter surgido sem camisa em registros que publicou no Instagram. O comunicador, inclusive, debochou do motivo que o fez ficar longe das redes sociais.







"Desculpe o sumiço. Estou super ocupado", escreveu ele em uma publicação feita nos stories. Na próxima postagem, Evaristo publicou um vídeo sem camisa na piscina e debochou da "super ocupação" que teria feito ele se afastar das telinhas dos celulares.





O ex-global aproveitou o dia ensolarado do verão do Reino Unido para renovar o bronzeado. Ele está afastado da televisão desde 2021, quando foi demitido da CNN. Antes disso, ele ficou conhecido pela atuação no jornalístico "Jornal Hoje", da Globo.





Evaristo Costa ficou saiu da líder em audiência no ano de 2017. À época, o apresentador disse que havia pedido demissão da emissora para ter um ano sabático e, assim, conseguir passar mais tempo ao lado da esposa, Amalia Stringhini, e das filhas: Francesca e Antonella.

