Instagram/Reprodução - 21.05.2022 Ludmilla e Brunna Goncalves nas Maldivas

Brunna Gonçalves abriu o jogo sobre a intimidade com sua esposa, Ludmilla. A bailarina compartilhou no Instagram, nesta terça-feira (13), que a relação sexual entre elas só tem melhorado ao longo dos anos e aproveitou para dar algumas dicas para apimentar o momento a dois.

Questionando a ideia de que o sexo pode perder a graça ao longo do relacionamento, Brunna destacou a importância da intimidade e da liberdade para explorar e se permitir, o que resulta em maior prazer.





"No meu relacionamento, o tempo só ajudou porque a gente foi criando mais intimidade uma com a outra, fomos conhecendo mais o corpo uma da outra, o que uma gosta, o que a outra não gosta.”, contou a ex-BBB.

A bailarina enfatizou que elas têm encontrado formas de evitar a rotina, como o uso de brinquedos e diferentes abordagens, adaptando-se ao mood do momento, seja ele mais intenso ou carinhoso. Além disso, Brunna ressaltou a importância do diálogo constante para fortalecer a relação e manter a chama acesa.





