Leonardo detona show de Madonna no Rio: 'Suruba e satanismo'

O cantor Leonardo não pegou leve nas críticas ao show da cantora Madonna, realizado no sábado (4), no Rio de Janeiro. Em entrevista recente, o sertanejo apontou que a apresentação foi uma "suruba" devido ao apelo sexual e apontou suposta ligação da cantora com o satanismo.



Ao ser questionado sobre a impressão do show da norte-americana, Leonardo revelou não ter se assistido ao espetáculo. "A gente não perde tempo com esse tipo de show. Aquilo lá não é show, é uma suruba. Aquilo lá, você faz em outro lugar, não é em show, não é em palco. Se tiver que fazer, faz na casa de suingue", comentou ao site Conceito Sertanejo.

Além das coreografias mais sensuais, Leonardo também não gostou de símbolos ocultistas durante o show, e acusou Madonna de ter ligação com o satanismo.

"Tem muita coisa ali que é voltada pro Satanás, pro diabo a quatro. Tem muita coisa errada. É o que eu acho, minha opinião. [...] Para mim, como cantora, ela é a melhor, disparado. Não tem cantora que chega nos pés. A performance como cantora é demais, é maravilhosa. Agora, o contexto em si, o satanismo junto… Eu sou cristão, então não gosto", definiu.

Apesar de estar munido de críticas à apresentação, Leonardo reconhece que Madonna é um fenômeno da música mundial. "Ela é uma baita de uma cantora. Quem somos nós, meros mortais, para falar de uma cantora como a Madonna, com aquele vigor físico, com aquela dança que ela faz?", refletiu.

Madonna leva fãs à loucura com performance e homenagens





