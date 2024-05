Reprodução/Instagram Personal mostra Bruna Marquezine treinando

Acha que aquele corpão e aquela cinturinha que Bruna Marquezine exibiu no Met Gala, em Nova York, vêm de graça? Nada disso! A bonita se dedica aos treinos e Chico Salgado, personal dela e de outros famosos, pode provar. Nesta terça-feira (14), ele compartilhou um vídeo que mostra a rotina de exercícios de Bruna, em uma sequência que une boxe e força.



"Do tapete vermelho direto pro FIGHT", escreveu ele na legenda do vídeo no Instagram. Os seguidores do profissional, que também cuida da boa forma de Angélica, Ingrid Guimarães, Taís Araujo e Fábio Assunção, não pouparam elogios para Marquezine. "Maravilhosa é ela Brasil", escreveu uma fã. "Ela tem um dos mais belos corpos do País", declarou outra. "Vai ficar ainda mais linda na baby tee, deusa sempre!", disse uma seguidora, fazendo referência aos rumores de que a atriz vive um affair com João Guilherme. Ele disse que havia comprado uma baby tee para o seu "chuchuzinho" e Bruna apareceu com o look dias depois.







Bruna Marquezine fez sua estreia no Met Gal, na segunda-feira (6). A atriz compartilhou bastidores do look e um detalhe chamou a atenção dos seguidores. Na imagem, a artista apareceu em frente ao espelho com um espartilho e a cintura finíssima virou assunto.

