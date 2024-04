Reprodução Instagram - 25.4.2024 Bruna Marquezine surge no colo de João Guilherme em foto publicada na web

Os rumores de que a atriz Bruna Marquezine , de 28 anos, e o ator, João Guilherme Ávila , de 22, estariam vivendo um affair aumentaram nesta quinta-feira (25). Isso porque Marquezine surgiu sentada no colo do artista, que passa as mãos em torno da cintura dela.







Recentemente, o filho de Leonardo foi alvo de ataques homofóbicos após assumir publicamente que estava apaixonado por uma mulher. João Guilherme recebe esses comentários com frequência, principalmente quando publica fotos em que usa cropped .





Depois de declarar que estava apaixonado, o ator disse que havia comprado uma "baby tee" para a amada, em entrevista ao "Steal The Look". No registro divulgado na web pela página "SUB Celebrities", a atriz Bruna Marquezine surgiu com uma peça que se assemelha às características descritas pelo irmão de Zé Felipe .





João Guilherme não assume um namoro de forma pública desde agosto de 2021, quando ele e Jade Picon terminaram o antigo relacionamento . Já Marquezine terminou a última relação amorosa dela no mesmo ano. À época, ela namorava Enzo Celulari , filho de Claudia Raia e Enzo Celulari.

Confira a reação da web:

Apenas chocado com o Leonardo, que agora tem Virgínia e Bruna Marquezine como noras.



Estamos vendo a história da familia Kardashians brasileira sendo escrita! pic.twitter.com/fXIQ87xsUC — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) April 25, 2024





não entra na minha cabeça que um mulherao igual a bruna marquezine tá namorando o sem sal do joão guilherme pqp q desgosto pic.twitter.com/ygGNLNROPE — vitor (@daenerissz) April 25, 2024





bruna marquezine e joão guilherme mais real do que nunca, que casal mais aleatório pic.twitter.com/7E5QjF6vfd — thomaz (@thisdracarys) April 25, 2024





os fãs da Bruna Marquezine bem assim comentando a foto dela com o João Guilherme pic.twitter.com/OkVlMFRu74 — ᴸᵃʳʸᶜᶦᵗᵃ (@lary_brunet) April 25, 2024





