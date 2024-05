Reprodução/Instagram Bruna Marquezine ostenta cintura finíssima em espartilho; veja foto

Bruna Marquezine ainda está vivendo a sua estreia no Met Gala , que aconteceu na segunda-feira (6). A atriz compartilhou bastidores do look e um detalhe chamou a atenção dos seguidores.

Na imagem, a artista aparece em frente ao espelho com um espartilho e a cintura finíssima virou assunto.

"Como pode, meu Deus?", questionou uma fã; "Misericórdia, quando eu penso que ela extravasou na beleza, ela aparece desse jeito", comentou outra; "De outro mundo", disparou uma terceira.





A brasileira escolheu um vestido branco, estilo princesa, assinado por Tory Burch e joias Tiffany. Nos seus stories, ela postou uma foto da infância, também vestindo branco, insinuando a referência para o look de luxo.

Ainda no clima do Met Gala, João Guilherme aumentou os rumores de relacionamento com Bruna Marquezine ao deixar um comentário em um post.

