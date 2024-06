Reprodução/Instagram Paolla Oliveira posa de biquíni nude e chama a atenção

Nesta quarta-feira (26), Paolla Oliveira apareceu nas redes sociais com um álbum de fotos novo e chamou da atenção dos seguidores. A atriz posou de biquíni e roubou a cena.

A artista escolheu um modelo nude com detalhes nas alças e completou o look com um shorts branco.

"O cabelo já mudei, mas atitude ainda é a mesma", escreveu ela na legenda da publicação.

Não demorou muito para os seguidores rasgarem elogios. "Como deve ser a sensação dela acordar, se olhar no espelho e ver que humilha meio mundo?", brincou uma; "Quando vejo as publicações dela, sempre penso se sou hétero", comentou outra; "Até o sovaco dela é lindo", disparou uma terceira.

