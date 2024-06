Reprodução Instagram - 22.6.2024 Daniel Gonzaga e Juliette Freire em fotos nas redes sociais

Daniel Gonzaga, neto de Luiz Gonzaga (1912-1989) , usou as redes sociais no último sábado para defender a campeã do "Big Brother Brasil 2021" Juliette Freire. O músico e a paraibana enfrentavam uma polêmica por conta do lançamento de "Vem Galopar", hit junino da ex-BBB adaptado a partir de "Pagode Russo" , interpretada originalmente pelo Rei do Baião.





Segundo Daniel, a artista o contatou para que eles acertassem a situação. "Conversei com Juliette agora. Pactuamos algo importante hoje sobre a cultura nacional. Esse jogo é muito maior do que a gente. Não é sobre nós. É sobre valorização. Ela sabe bem disso. Assim como eu, é uma amante da nossa cultura", iniciou.





"Sua ajuda é fundamental. Diálogos servem para isso. As autorizações foram trocadas entre editorias. Não é sobre a Juliette. É sobre um mercado que nos mastiga e engole", acrescentou o neto de Luiz Gonzaga, que havia se chateado por conta da música do avô ter sido adaptada sem autorização da família , algo que a cantora não sabia .





Isso porque, quando decidiu adaptar "Pagode Russo", Juliette solicitou à gravadora que pedisse uma autorização dos familiares do Rei do Baião . Segundo ela, a empresa disse que os parentes haviam concordado com a adaptação. Por isso, a paraibana deu continuidade no projeto.





Daniel Gonzaga compreendeu que a campeã do "BBB 21" não havia mentido e elogiou a atitude da artista. "Ela não mentiu em momento algum e foi muito mulher de ligar no meu telefone e elucidar a questão comigo. Meus respeitos e a minha defesa à amiga Juliette", finalizou.





Leia o posicionamento de Juliette na íntegra:

"Assessoria de Juliette informa que a cantora, que respeita, exalta e difunde a obra de Luiz Gonzaga e João Silva, solicitou à Universal Publishing (editora) que as famílias de Gonzaga e Silva autorizassem o lançamento da música, independentemente se a editora fosse detentora dos direitos. A Publishing garantiu à Juliette que a família de Luiz Gonzaga e João Silva havia autorizado o lançamento da música, não havendo qualquer restrição quanto a isso. A editora também afirmou à cantora que familiares ouviram o resultado e que gostaram da versão. Juliette afirma que não é ela a responsável pelos trâmites legais que envolvem a liberação de fonogramas. Com absoluto respeito aos familiares e à obra de Luiz Gonzaga e João Silva, a cantora lamenta e se coloca à disposição para entender e dialogar com todos os envolvidos".

A reportagem do iG Gente procurou a Universal Music Brasil para um pronunciamento da gravadora, porém não obteve resposta até a publicação deste texto. A matéria será atualizada caso a empresa se manifeste.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp