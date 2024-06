Reprodução Instagram - 22.6.2024 Daniel Gonzaga e Juliette Freire em fotos nas redes sociais

Daniel Gonzaga, neto de Luiz Gonzaga (1912-19899), veio a público negar que a família do músico teria dado uma autorização para que a cantora Juliette Freire adaptasse uma das músicas do avô. A campeã do "Big Brother Brasil 2021" lançou "Vem Galopar" , adaptada a partir de "Pagode Russo" , de Luiz Gonzaga.





"Ninguém autorizou na minha família", garantiu Daniel. No entanto, a reprodução da canção é direito da gravadora. Por isso, Juliette não precisa, obrigatoriamente, da autorização dos familiares para que possa adaptar a música de Gonzaga .





"Eu sou contra as gravadoras fazerem o que querem. É claro que o direito é delas, mas há um direito moral. E mudar a música de João Silva, pelo que eu vi, eu achei um pouco de falta de respeito. Então vocês façam o que vocês quiserem, só não digam que a família autorizou", afirmou.





Daniel Gonzaga ainda disse que, antes de Juliette, a funkeira Anitta iria fazer uma adaptação da canção. "Anteriormente, essa música havia sido pleiteada para ser gravada pela Anitta. E nem autorização eles pediram. Então não há uma autorização formal da família Gonzaga. A autorização é deles e eles fazem o que eles quiserem", finalizou.





Juliette se manifesta

Após o neto de Luiz Gonzaga vir a público negar que tivesse autorizado a paraíbana a adpatar a música do avô, a assessoria de comunicação de Juliette emitiu um comunicado no qual alegava que a Universal Publishing tinha garantido que os familiares tinham dado a autorização.





Leia o pronunciamento divulgado nas redes sociais:

"Assessoria de Juliette informa que a cantora, que respeita, exalta e difunde a obra de Luiz Gonzaga e João Silva, solicitou à Universal Publishing (editora) que as famílias de Gonzaga e Silva autorizassem o lançamento da música, independentemente se a editora fosse detentora dos direitos. A Publishing garantiu à Juliette que a família de Luiz Gonzaga e João Silva havia autorizado o lançamento da música, não havendo qualquer restrição quanto a isso. A editora também afirmou à cantora que familiares ouviram o resultado e que gostaram da versão. Juliette afirma que não é ela a responsável pelos trâmites legais que envolvem a liberação de fonogramas. Com absoluto respeito aos familiares e à obra de Luiz Gonzaga e João Silva, a cantora lamenta e se coloca à disposição para entender e dialogar com todos os envolvidos".

A reportagem do iG Gente procurou a Universal Music Brasil para um pronunciamento da gravadora, porém não obteve resposta até a última atualização deste texto. A matéria será atualizada caso a empresa se manifeste.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp