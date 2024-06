Reprodução/Instagram A ex-BBB dá entrevista enquanto segura filho de repórter no colo

A ex-BBB Juliette segurou um bebê de repórter durante uma entrevista e chamou atenção nas redes sociais.



No vídeo, a repórter entrevista a cantora enquanto ela segura um bebê no colo, que estava dormindo. Nas redes sociais, internautas elogiaram a postura de Juliette e sua simpatia com a jornalista. "Ela falando baixinho para não acordar o neném", disse uma seguidora, "Não sei como alguém joga hate nela, ela é uma graça", comentou outra, "A Juju é linda de todas as formas e quando digo linda é porque cativa a todos a sua volta com humildade, respeito e muito afeto. Tem uma bela educação e é muito assertiva nas suas falas. Você é diferenciada!|", enalteceu uma fã.

Recentemente, Juliette compartilhou um vídeo no Instagram rebatendo as críticas que vem recebendo sobre sua nova música "Vem Galopar", nas redes sociais. O hit viralizou nas plataformas digitais, porém internautas criticaram a composição e a letra da música. "Quem vê assim não dançava na boquinha da garrafa, na dança do Créu", se posicionou a artista.