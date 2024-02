Reprodução/Instagram - 17.02.2024 Juliette mostra cachorro de estimação ao lado do namorado: 'É só pra ver a semelhança'









Juliette derreteu o coração dos fãs ao compartilhar um registro ao lado do namorado, Kaique Cerveny, neste sábado (17). No Instagram, a cantora postou um clique do cachorro de estimação sentado no colo de seu namorado.

"Bom dia, bom dia, bota o teu rosto perto do dele, amor? É só pra ver a semelhança", brincou a campeã do BBB 21.













O animal apresentou uma leve irritação com a situação e divertiu o casal.

Kaique é estudante de Nutrição e conquistou o título de Campeão de Crossfit em 2019. Ele e Juliette já apareceram juntos algumas vezes nas redes sociais da cantora, mas ela nunca tinha assumido o relacionamento até dezembro do ano passado. Os boatos de que os dois estariam vivendo um romance começaram há alguns meses.

