Na última sexta-feira (21), o cantor Ralf, que já foi dupla de Chrystian, fez o primeiro show sozinho após o falecimento do irmão, que morreu na quarta-feira (19) e deixou uma herança milionária. Ele se apresentou em JBJ Ranch, no município de Nazário, em Goiás.



Nas redes sociais, fãs compartilharam a volta do sertanejo aos palcos. Além disso, os espectadores destacaram o profissionalismo do músico. Isso porque, mesmo com o luto da morte do irmão, manteve o show previsto em sua agenda.



“Sem palavras. Que ser humano ultra mega profissional e comprometido com sua arte. Nesse momento tão doloroso ele está aqui. Primeiro show que ele fará 24 horas após a partida do irmão”, escreveu um usuário do Instagram, que postou um trecho da apresentação na plataforma.



Morte de Chrystian

Morreu na última quarta-feira (19), o cantor sertanejo Chrystian, que fez dupla com o irmão Ralf, aos 67 anos. O artista foi sepultado na quinta-feira (20), em São Caetano do Sul.



Após o falecimento de Chrystian, Ralf veio a público homenageá-lo. “Meu irmão querido. Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir, mas tenho certeza que nosso ‘Pai’ te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão Chrystian”, lamentou.

