Reprodução Ralf previu morte de Chrystian há poucos dias

O cantor Ralf disse que, há poucos dias, previu a morte de Chrystian. O sertanejo contou que viu o pai falecido vindo buscar o irmão, que partiu na noite de ontem (19). As informações são do Metrópoles.

Na manhã desta quinta-feira, Ralf esteve no velório da ex-dupla, realizado em São Caetano do Sul, São Paulo. "Tinha tido uma visão há dois dias e senti que meu pai viria buscá-lo. Falei disso em casa e o pessoal ficou meio assim quando comentei", declarou ele.

O artista lamentou: "É uma tristeza que vocês não podem imaginar. Além de irmão, Chrystian foi um parceiro de carreira por 38 anos".

O velório acontece no Cerimonial Ossel. A cerimônia, aberta ao público, acontecerá das 11h às 16h, e o sepultamento está previsto para às 17h.

No Instagram, ao comentar a morte de Chrystian, Ralf disse que não teve tempo de se despedir do irmão. "Meu irmão, querido, fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir. Mas tenho certeza que nosso Pai te encaminhará na luz junto ao senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão", escreveu em uma publicação.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp