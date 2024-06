Reprodução Chrystian, cantor que fez dupla com Ralf





Morreu em São Paulo, na noite desta quarta-feira (19), o cantor Chrystian, que fez parte da dupla sertaneja "Chrystian e Ralf". O artista tinha 67 anos e estava internado em um hospital de São Paulo. A morte do cantor foi confirmada pela família por meio de nota.



Chrystian precisou ser hospitalizado após ser diagnosticado "com condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado", de acordo com a sua assessoria de imprensa.

O cantor foi diagnosticado com rim policístico em fevereiro deste ano, e internado no Hospitadl do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos, para receber um transplante de rim diretamente de sua esposa, Key Vieira. Entretanto, a cirurgia acabou sendo adiada para o final de 2024. O artista tinha um show marcado para o próximo sábado (22) em Franco da Rocha, na Grande São Paulo.

Relembre a carreira do artista

Como a maioria dos sertanejos, Chrystian iniciou a carreira ainda na infância, começando suas pequenas apresentações em um clube de Goiânia aos 6 anos de idade. Seu primeiro apelido no mundo da música foi Zezinho.

Ao fazer sucesso na cidade, o cantor ganhou um programa de televisão chamado "Pinguinho de Gente". Nos anos seguintes, Chrystian e o irmão mais novo começaram a se aventurar ainda mais no mundo da música e formaram uma dupla sertaneja.

Os garotos logo viajaram para São Paulo a fim de alavancar a carreira. A biografia do artista revela que a mudança foi complicada e os meninos passaram por diversos tipos de dificuldades.

"Para não passarem fome, pegavam as sobras de arroz e feijão das calçadas da zona cerealista, no bairro do Brás. Eles varriam os cereais, juntavam e levavam para a mãe cozinhar".

Após insistência dos pais, os meninos conseguiram se apresentar na TV Bandeirantes e cantaram em um programa de Vicente Leporace. Após a apresentação, a dupla conseguiu um contrato.

As primeiras gravações foram em duas línguas, português e inglês, com as canções "Os Pássaros" e "Charles & Ralf".

Chrystian emplacou grande sucesso com a gravação "Don't Say Goodbye", em 1973, que estava na trilha sonora da novela "Cavalo de Aço", da TV Globo. O cantor foi obrigado a cantar em inglês pela gravadora, de acordo com sua biografia.

Chrystian chegou a gravar outros temas famosos de novela, como "More Than You Know", "Bird Songs", "No Broken Heart", "Emotions In My Heart", "You're So Tender" e "Love's a Dream".