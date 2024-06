Reprodução Chrystian e Ralf: relembre separações e 'divergências de opinião' da dupla

O cantor Chrystian morreu na noite de quarta-feira (19), após ser internado em um hospital em São Paulo. Durante 40 anos, o sertanejo fez dupla com o irmão Ralf, com quem teve algumas divergências ao longo da carreira e chegou até a anunciar separação. A seguir, relembre a carreira dos irmãos.

Na década de 1970, Chrystian já cantava sozinho e em inglês antes da formação da dupla, seguindo exigência das gravadoras e um modismo da época. Ele chegou a gravar a canção "Don't Say Goodbye", trilha sonora da novela "Cavalo de Aço" (1973), que tinha o casal Tarcísio Meira e Glória Menezes como protagonista.



O sertanejo ainda marcou presença na trilha de outras tramas da TV Globo, entre elas, "Os Ossos do Barão" (1973), "Carinhoso" (1973) e "Feijão Maravilha" (1979). Com o irmão Ralf, ele só lançaria o primeiro disco em 1983. O álbum, intitulado "Quebradas da Noite", rendeu aos cantores o primeiro Disco de Ouro.

Juntos, ao longo da carreira, Chrystian e Ralf venderam mais de 15 milhões de cópias de seus álbuns e acumularam uma coleção de discos de ouro e platina.

Separações

Os irmãos tiveram uma breve separação entre 1999 e 2001, antes de darem fim à dupla em definitivo em 2021, quando Chrystian decidiu seguir carreira sozinho.

Em entrevista à TV Record, ele afirmou: "Eu assinei um contrato por cinco anos para fazer essa carreira solo. Então, por no mínimo cinco anos, a dupla Chrystian e Ralf vai estar fora da ativa".

De acordo com o próprio sertanejo, mesmo com as "divergências de opinião", os irmãos não se distanciaram por causa de brigas. "Não, a gente nunca teve grandes problemas. Tinha divergências de opiniões, como qualquer relacionamento, que a gente, no fim das contas, acabava resolvendo. O meu desejo a princípio era fazer uma paralela, mas aí tem divergências do caminho que acabam dificultando as coisas".

No ano passado, Ralf comentou o tema e confirmou que a dupla não voltaria aos palcos, mesmo após o término do contrato solo do irmão: "Não, a gente se separou mesmo. A dupla não retornará jamais, a maioria das pessoas pensam que a dupla vai voltar", pontuou ele durante particpação no podcast de André Piunti.

Nesta quarta (19), ao lamentar a morte de Chrystian, Ralf disse que não teve tempo de se despedir do irmão. "Meu irmão, querido, fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir. Mas tenho certeza que nosso Pai te encaminhará na luz junto ao senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão", escreveu em publicação no Instagram.

