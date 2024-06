Marcelo de Assis Morre o cantor Chrystian, da dupla com Ralf, em São Paulo

O cantor Chrystian , que fazia dupla com Ralf , morreu na noite desta quarta-feira (19) após ser internado em São Paulo , no Hospital Samaritano , com uma “condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado”, conforme informou a assessoria de imprensa do artista.

A família de Chrystian emitiu uma nota sobre o falecimento do lendário artista, ressaltando que “ sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil “.

“Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo. Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil”, diz o comunicado oficial da família do cantor.

Chrystian já estava enfrentando problemas de saúde desde fevereiro, quando foi internado no Hospital do Rim , da Fundação Oswaldo Ramos , onde se preparava para um transplante de rim, órgão o qual o cantor teve o diagnóstico de rim policístico, uma condição genética. Sua esposa, Key Vieira , faria a doação.

Contudo, a cirurgia havia sido adiada para o final deste ano.

“Esse procedimento exige o uso de uma medicação para afinar o sangue, por seis meses, e durante este tratamento não é permitido que seja realizada uma cirurgia”, disse uma nota de esclarecimento que foi publicada na rede social do artista.