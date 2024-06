Reprodução Victor e Leo

Após seis anos afastados dos palcos, a dupla sertaneja Victor e Leo se apresentará no São João de Petrolina, em Pernambuco, na próxima segunda-feira (24). Eles receberão um cachê de R$ 700 mil da prefeitura. A reunião dos irmãos ocorre após uma pausa polêmica, relacionada a problemas na justiça. Em 2017, Victor Chaves foi acusado de agredir a então esposa e, três anos depois, o vídeo do caso se espalhou pelas redes sociais. A dupla anunciou a separação em 2018, alegando uma relação desgastada. O processo de agressão ainda segue na justiça.

Nesta sexta-feira (21), o Diário Oficial da Prefeitura de Petrolina publicou o termo de autorização para a contratação direta do show da dupla sertaneja. No documento apurado pelo iG Gente, está descrito que Victor e Leo receberão um cachê de R$ 700 mil para realizar uma apresentação no São João de Petrolina, prevista para o dia 24 de junho, segunda-feira.

A contratação foi autorizada e validada pelo secretário municipal de desenvolvimento econômico e turismo de Petrolina, Giovanni de Lima Costa.

O retorno de Victor e Leo aos palcos parece não ter sido afetado pela desvalorização devido ao tempo de pausa e aos problemas na justiça. A dupla sertaneja estará recebendo um cachê maior do que grandes nomes da música nacional que também foram contratados pelo festival em 2024. Confira o cachê dos artistas:

Ana Castela - R$ 700 mil;

Bruno e Marrone - R$ 650 mil;

Maiara e Maraisa - R$ 650 mil;

Zé Neto e Cristiano - R$ 650 mil;

Xand Avião - R$ 600 mil;



Simone Mendes - R$ 550 mil;

Bell Marques - R$ 500 mil;

João Gomes - R$ 500 mil;

Léo Santana - R$ 450 mil;

Alceu Valença - R$ 300 mil;

Relembre o caso de agressão

Em 2017, quando Victor e Leo eram jurados do programa The Voice Kids, Victor Chaves foi acusado de agredir a então esposa Poliana Bagatini. Na época, ela estava grávida do segundo filho do casal. O cantor sertanejo tornou-se réu no mesmo ano. Em 2020, o vídeo do caso viralizou nas redes sociais.

Poliana alegou ter sido chutada, jogada ao chão e agredida psicologicamente por Victor Chaves. Em 2020, o músico foi condenado em primeira instância por "vias de fato", uma infração penal referente a agressões que não deixam lesões. Na época, foi estipulada uma pena de 18 dias de prisão em regime aberto, além de uma indenização de R$ 20 mil à ex-esposa.



O cantor recorreu da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), e o caso foi enviado para o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Victor Chaves ainda aguarda o posicionamento da Justiça, com o processo correndo em segredo.

Veja o vídeo:

espero q não esqueçam desse episódio pic.twitter.com/ZvnpYM0bfK — xmaicow (@xmaicow) September 21, 2023









Câmeras flagram cantor Victor Chaves agredindo ex-esposa. Ela estava grávida na ocasião #BalançoGeral pic.twitter.com/OkAGItMtpF — Balanço Geral (@balancogeral) January 13, 2020