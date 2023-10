Reprodução Juliette Freire se pronuncia sobre acusações de plágio: 'Inspirações'

A cantora Juliette Freire se pronunciou nesta quinta-feira (19) para comentar a polêmica das acusações de plágio. Na última terça-feira, a ex-BBB e Duda Beat foram acusadas de protagonizar projeto musical que teria plagiado "AmarElo", de Emicida.

Através do Instagram, a paraibana afirmou que conversou com o rapper paulistano e Fióti, irmão dele e diretor. "Tudo foi entendido, conversado, conversei pessoalmente e com todo o respeito do mundo com Emicida, com Fióti. Tá tudo bem, tudo tranquilo", iniciou.

Segundo os artistas, Juliette e Duda Beat foram intérpretes musicais de uma campanha publicitária da Bauducco que teria plagiado o conceito visual do projeto "AmarElo", que rendeu um Grammy a Emicida. A campanha foi derrubada após a repercussão negativa e a ameaça judicial da equipe do rapper.

No pronunciamento, Juliette também refletiu sobre o "tribunal da internet" e alegou ter sido muito criticada nas redes. Fazendo a própria defesa, a ex-BBB debochou da acusação de plagiar outros artistas.

"Imputação de crime também é crime", apontou. "Há diferenças entre referências, inspirações, que tá aí para todo mundo ver, e plágio".

Juliette mostrou algumas das inspirações que utilizou para a construção dos últimos projetos musicais.

"Não acreditem no que vocês veem na internet. São tantos interesses por trás de tudo, há tanta manipulação, vocês não têm noção. Uma coisa é repetida várias vezes para que você coloque isso na sua cabeça. Não é verdade, não acreditem. Antes eu imaginava que era assim, agora eu tenho certeza", declarou.