Reprodução/Instagram Gilson Oliveira e Gracyanne Barbosa teriam se envolvido de fefereiro a agosto de 2023

Gilson Oliveira, personal trainer apontado como pivô da separação entre Belo e Gracyanne Barbosa, deu detalhes do caso ao contar sua versão da história. Ele confirmou ter se envolvido com a musa fitness e disse que os dois ficaram juntos e que os dois ficaram juntos de fevereiro a agosto de 2023.

De acordo com o personal, os dois estavam solteiros na ocasião e que a relação era de conhecimento de pessoas próximas, entre elas o próprio Belo. Vale lembrar que, apesar de terem anunciado o fim do casamento somente na semana passada e de terem aparecido juntos em diversas ocasiões, como o cruzeiro do Neymar, no fim do ano passado – tempo em que ela e o personal não estavam juntos -, o pagodeiro e Gracyanne já estariam separados há cerca de um ano.

"Nunca ficou explícito, mas todos acreditavam que existia. Tivemos um relacionamento. Acredito que durou de fevereiro até agosto. Não era nada por interesse financeiro", disse Gilson, acompanhado de seu advogado, Joabs Sobrinho, em entrevista ao ator Raul Gazolla.

O personal conta ainda que eles se viam todos os dias na academia e que ficaram mais próximos com o tempo, e se encontravam ao menos duas vezes por semana durante os meses em que se envolveram.

"Conforme o tempo foi passando, nosso contato na academia foi aumentando, por conta dos desafios, dos treinos, das coisas que a gente curte. E comecei a gostar dela, da pessoa que ela é, por ter um bom coração, sempre tratou todo mundo igual", disse Gilson.

Apesar dos recentes boatos de que ele seria o pivô da separação, Gilson Oliveira garantiu que não tem mais contato com Gracyanne: "Nunca falei nada para ninguém sobre a gente. Isso tudo foi cruel, porque eu acabei sendo responsável por uma coisa que não existia. Já tem um bom tempo que eu não falo com a Gracyanne".

Joabs Sobrinho explicou que seu cliente acreditava que Gracyanne e Belo já não estavam mais casados e que ela fazia questão de deixar isso claro.

"Ela [Gracyanne] sempre deixava isso transparecer: de que o casamento com Belo não ia bem e que ela estava como uma pessoa livre e feliz por ter conhecido o Gilson. E por ele ter a mesma característica física e gostar de malhar pesado, ela começou a se interessar e a se envolver", completou o advogado.

