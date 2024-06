Reprodução/Instagram Gaby Amarantos desabafa sobre ataques ao seu corpo

Gaby Amarantos usou suas redes sociais neste domingo (16) para publicar uma sequência de fotos de biquíni, em uma praia no Rio de Janeiro. “A mãe do filhote de leão!", legendou a artista. A artista recebeu elogios de admiradores anônimos e famosos, no entanto, diversos comentários maldosos sobre sua aparência começaram a surgir, o que a levou a publicar um vídeo com um desabafo.

"Gente, vim aqui para desabafar e para trazer essa reflexão. Por que toda vez que eu posto uma foto minha de biquíni ali num momento de autoestima, com o meu corpo que é real, as pessoas param de me seguir e me enchem de ‘hate’?", questionou a cantora.

“Qual a necessidade dessa exposição?”, “Gabi, você não precisa mostrar a sua bunda pra provar que é empoderada. Seu talento fala por você”, “Enquanto o empoderamento feminino for associado a exposição do corpo, será uma causa perdida” e “Pouca vergonha” foram alguns dos comentários que a artista expôs, sem revelar os nomes de seus autores.

Ela continua o desabafo: "Se uma pessoa deixa de me seguir porque ela acha que a foto do meu corpo real feliz a incomodou eu quero mesmo é que vá embora. Ela não entendeu nada sobre o meu trabalho e sobre o porquê eu estou aqui. Quando eu estou de roupa, falam que eu sou extravagante, exagerada. Quando eu estou de biquíni falam que eu estou me expondo e que eu não tenho vergonha na minha cara."

Ela segue comparando a recepção do público em relação a postagens semelhantes, quando feitas por artistas estrangeiros, ou com características físicas e cores diferentes. "Eu não estou querendo ofender ninguém. Mas engraçado que quando é uma artista gringa que faz, aí ela é fashionista. Se é uma mulher branca que faz, aí ela vira ícone. Quando um homem posta uma foto de sunga, com a sunga marcando, com a sua garrafa pet ou com o seu pipo aparecendo, essas mesmas pessoas estão lá aplaudindo", argumentou.

"E sabe o que me entristece mais? É que são muitas mulheres que reproduzem esse discurso. Então, gente, para quem me segue aqui e ainda não entendeu que eu sou essa mulher livre, que preza pela sua liberdade, eu vou dizer para vocês: sinto muito, mas eu vou continuar postando a minha rabazônia, o meu corpo, sem ter vergonha dele, porque eu tenho muito orgulho de ser do jeito que eu sou. Eu cheguei aqui por conta desse orgulho. E sei que isso também inspira muitas pessoas e é a essas pessoas que eu quero agradecer o carinho e o apoio agora", completou.

