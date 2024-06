Reprodução Gracyanne Barbosa revela o verdadeiro motivo da separação de Belo

A musa fitness Garacyanne Barbosa revelou o verdadeiro motivo do fim do relacionamento com o cantor Belo. No sábado (2), a influenciadora participou do programa "Sabadou com Virginia" (SBT), onde admitiu conversar todos os dias com o ex-marido.

Diante de Virginia Fonseca, Gracyanne Barbosa revelou que foi uma publicação de Kaká Diniz, marido de Simone Mendes, que a despertou para reflexões do relacionamento com Belo. Na ocasião, o empresário destacava a importância de um casal conversar.

"E eu falei: 'Gente, ele está falando exatamente o que a gente viveu'. Porque em nenhum momento foi falta de amor. A gente se ama, eu tenho certeza que ele me ama... Eu nem deveria estar falando isso, porque, claro, eu não deveria falar por ele, mas como a gente se fala todos os dias... Em nenhum momento a gente brigou de não se falar, de se bloquear...", começou ela.

A musa fitness apontou que Belo sempre será o amor da vida dela, visto que foi ele quem a ensinou a importância de se declarar para quem se ama. "Eu não fui uma pessoa criada com abraço de mãe...", explicou, se emocionando.

"Na verdade, eu não estou chorando nem por conta do relacionamento, eu estou chorando porque eu passei uma vida inteira sem a minha mãe me abraçar, sem meu pai me abraçar. E claro que não é falta de amor, é porque não aprenderam também com os pais. Então, o Belo me ensinou muito que você precisa falar 'eu te amo, você é importante para mim'", completou.

No início de abril, Belo e Gracyanne Barbosa anunciaram o término do relacionamento, tempo depois da crise ser vazada para a imprensa. Segundo a modelo, o que já era difícil, ficou pior após envolver a opinião pública.

"A gente começou esse processo de distanciamento no ano passado. Eu acho que muito por causa de trabalho, cada um foi para seu lado, cuidando da sua vida, e a gente errou muito nesse sentido. Hoje, eu vejo que a gente errou como casal", explicou.

"A partir do momento que cai na imprensa, surgem tantas mentiras, fica mais difícil de lidar. Por mais que surjam coisas que você sabe que são falsas… É tão pesado, você se sente exposta, tem que dar satisfação. Muitas vezes dou uma declaração, e ela é colocada de uma forma completamente diferente do que eu disse. Esquecem que somos seres humanos, que machuca", adicionou.

