Reprodução/Instagram Gilson de Oliveira, ex-personal de Gracyanne Barbosa, faz ensaio com 'publi' para marca de sungas

O personal trainer Gilson de Oliveira ganhou repercussão ao ser apontado como pivô do fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa, e agora está começando a “colher os frutos” do engajamento que conquistou com toda a polêmica na qual seu nome foi envolvido.

No domingo (28), Gilson publicou em sua rede social fotos de um ensaio que fez para uma marca de sungas, sua primeira publicidade, e as fotos chamaram a atenção de alguns internautas que comentaram sobre “detalhes” do corpo do personal.

“Tirando a cara o corpo está um espetáculo”, comentou uma pessoa. “Só eu que dei um zoom na cueca? Parece que não é muito vantajoso o passarinho dele não”, disse outra. “Neiva do céu era só um sinalzinho”, apontou uma terceira. “Tirando a cabeça, o resto tá incrível”, disse outra.

Alguns seguidores ainda compararam o personal ao pagodeiro. “Fala sério, o cara coloca o belo no bolso”, disse uma seguidora, que continuou: “Apesar de ele não ter culpa de nada né, amores? Mas vocês não estão preparados para essa conversa”. “Tem cara de que faz o serviço completo, coisa que o Belo não deve fazer”, sugeriu outra pessoa. “Agora sei por que há outro em meu lugar…”, brincou uma internauta, em referência à música “Desse jeito é ruim pra mim”, sucesso do pagodeiro.

Também teve quem defendesse o personal dos comentários mais maldosos. “Antes de zuar o rosto do Gilson, tenham um maravilhoso, sem defeitos, e também tenham metade do corpo dele, depois vocês podem julgar”, disse uma seguidora. “Hoje as pessoas falam o que pensam sem pudor! Não se preocupam com o emocional dos outros. Enfim, parece que é todo mundo perfeito. Penso o seguinte, se pensar besteira, só pensa! Não precisa falar, escrever… Não há sensibilidade. Tudo é motivo pra tirar sarro”, disparou outra.

Na última terça-feira (23), Gilson de Oliveira deu uma entrevista ao ator Raul Gazolla, para o canal de seu advogado, Joabs Sobrinho, na qual deu detalhes sobre a relação que teve com a influenciadora fitness.

Ele confirmou ter se envolvido com a musa fitness e disse que os dois ficaram juntos e que os dois ficaram juntos de fevereiro a agosto de 2023.

De acordo com o personal, os dois estavam solteiros na ocasião e que a relação era de conhecimento de pessoas próximas, entre elas o próprio Belo. "Nunca ficou explícito, mas todos acreditavam que existia. Tivemos um relacionamento. Acredito que durou de fevereiro até agosto. Não era nada por interesse financeiro", disse Gilson.

O personal conta ainda que eles se viam todos os dias na academia e que ficaram mais próximos com o tempo, e se encontravam ao menos duas vezes por semana durante os meses em que se envolveram.

"Conforme o tempo foi passando, nosso contato na academia foi aumentando, por conta dos desafios, dos treinos, das coisas que a gente curte. E comecei a gostar dela, da pessoa que ela é, por ter um bom coração, sempre tratou todo mundo igual", disse Gilson.

Gilson ainda garantiu que não tem mais contato com Gracyanne: "Nunca falei nada para ninguém sobre a gente. Isso tudo foi cruel, porque eu acabei sendo responsável por uma coisa que não existia. Já tem um bom tempo que eu não falo com a Gracyanne".

Joabs Sobrinho explicou que seu cliente acreditava que Gracyanne e Belo já não estavam mais casados e que ela fazia questão de deixar isso claro.

"Ela [Gracyanne] sempre deixava isso transparecer: de que o casamento com Belo não ia bem e que ela estava como uma pessoa livre e feliz por ter conhecido o Gilson. E por ele ter a mesma característica física e gostar de malhar pesado, ela começou a se interessar e a se envolver", completou o advogado.



