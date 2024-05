Reprodução Ex-amante revela querer ter filho com Gracyanne Barbosa e é criticado

Ex-amante de Gracyanne Barbosa, Gilson de Oliveira causou polêmica nas redes sociais ao revelar que voltaria a se envolver com a modelo fitness. Além disso, o personal trainer propôs ter um filho com a ex-mulher de Belo, que recentemente revelou o desejo de ser mãe.

No Instagram, Gilson de Oliveira abriu uma caixa de perguntas para interagir com os seguidores. "Ficaria novamente com a Gra?", questionou um internauta, referindo-se a Gracyanne Barbosa.

"Claro que ficaria! Agora que eu sei que ela quer ter filho, até iria propor que tivéssemos um, imagina a genética da criança, um monstrinho cheio de músculo, saudável", respondeu.

A declaração de Gilson dividiu opiniões nas redes sociais. "No começo, era o cara humilde que nem queria falar sobre [o caso extraconjugal], agora tá até tirando onda", comentou um internauta. "Cara sem noção", criticou outra.

Recentemente, Gracyanne Barbosa rejeitou presentes de admiradores secretos e revelou que não está aberta para relacionamento no momento.

"Eu fico super envaidecida, acho linda a atitude e tudo mais. Mas vou deixar claro aqui, já que não sei quem me enviou: não é momento para conhecer ninguém [...] Agradeço de todo o coração", declarou.