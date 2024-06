Reprodução Instagram - 14.6.2024 Sérgio Malheiros e Sophia Abrahão

A atriz Sophia Abrahão, conhecida pela trajetória em novelas da Globo e Record, surpreendeu o público ao expor um detalhe íntimo das redes sociais do namorado, Sérgio Malheiros, com quem pretende se casar. A artista afirmou que o companheiro recebia nudes de homens.







A revelação ocorreu durante a participação do casal no programa "Quem Não Pode Se Sacode", comandado pelas atrizes e apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. A confissão de Abrahão chocou não apenas o público, como também o próprio Sérgio Malheiros.





"Tem uns pintos de vez em quando, sim, Sérgio", disse a ruiva, aos risos, após ser questiona sobre o companheiro receber nudes nas redes sociais. O ator resolveu tirar a história a limpo com a social media que administra os perfis oficiais dele e descobrir se recebia mais fotos nuas de mulheres ou de homens.





"É mais homem que manda para mim? Nenhuma mulher?", questionou. A social media não respondeu o cliente e o silêncio da profissional foi interpretado como uma confirmação ao que Sophia havia dito em relação ao namorado receber mais nudes de homens.

