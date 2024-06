Reprodução Globo/Beatriz Damy João Baldasserini em 'Família é Tudo'

João Baldasserini está de volta à Globo. Após ter ido para o SBT, onde gravou “A Infância de Romeu e Julieta”, o ator fechou contrato para entrar no elenco de “Família é Tudo”, exibida na faixa das sete da líder em audiência.



Cabe ao intérprete dar vida ao produtor musical Ernesto Garcia, que se apaixonará por uma das protagonistas, a aspirante a cantora Andrômeda Mancini (Ramille). O papel, no entanto, não era de Baldasserini.



O ator foi escalado às pressas para substituir Sérgio Malheiros, que era o intérprete cotado inicialmente para a trama. Por um desacerto com a emissora, a substituição precisou ser feita para que a agenda de gravações não fosse prejudicada.



Baldasserini, contudo, já conhece o método de trabalho do escritor e do diretor de “Família é Tudo”. O ator estava em “Salve-se Quem Puder”, telenovela escrita por Daniel Ortiz e dirigida por Fred Mayrink, a mesma dupla da atual narrativa das sete.

