Conhecida pelas personagens que interpretou em novelas da Globo e na Record, Sophia Abrahão surpreendeu os seguidores do Instagram ao usar os stories para comentar os rumores de que ela e o marido, o também ator Sérgio Malheiros, estariam enfrentando uma crise na relação.



“Fui ler a matéria tipo: ‘Meu Deus, será que o Sérgio tem falado coisas por aí que eu não estou sabendo?’. ‘Será que vou descobrir que meu casamento está por um fio através de uma matéria que eu li no Twitter?’. Nisso eu fui ler o ‘motivo’ [da crise]”, iniciou.



De acordo com Abrahão, uma matéria afirmava que ela estaria insatisfeita com o comportamento do marido, já que o mesmo estava indo para rodas de samba aos finais de semana. Ela não apenas desmentiu a suposição, como também mostrou um registro ao lado dele em uma roda de samba.



“Olha, que pataquada, hein, galera? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece”, disse ela, que teve o último trabalho em novelas com “Salve-se Quem Puder”. No folhetim das sete, ele dava vida à advogada Julia, par romântico de Alan, galã defendido por Thiago Fragoso.

