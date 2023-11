Reprodução/Globo/Instagram - 10.06.2022 Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros

Nesta quarta-feira (22), os artistas Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros comemoram 9 anos de relacionamento. Através das redes sociais, eles se declararam um ao outro com álbuns de fotos e textos de celebração pela data.



“Meu amor, chegou nosso dia! E lá se vão 9 anos ao seu lado, vivendo os melhores e mais desafiadores momentos da minha vida. Ao longo desses anos, você tem sido minha rocha, meu apoio inabalável. Você me encorajou a crescer, a aprender com meus erros e me tornar uma pessoa melhor”, escreveu Malheiros .



Sérgio ainda aproveitou para rasgar elogios à companheira: “Você transforma qualquer lugar que passa. Dei muita sorte nessa vida por estar ao lado de uma pessoa tão especial e única”. “Te amo muito, minha esposa, minha amiga e amor da minha vida. Feliz 9 anos”, acrescentou.



Para comemorar a data, Abrahão também usou as redes sociais com um álbum repleto de momentos vivenciados ao lado do parceiro. Além dos registros, ela fez um texto elogiando Sérgio e comemorando mais um ano de relação junto com ele.



“Amor, como pode? 9 anos juntos e o amor que sinto por você só cresce! Não consigo lembrar de como eu era antes de você e também não consigo imaginar um futuro sem você ao meu lado. Nossa parceria é imbatível, a gente forma um time tão forte, tão resiliente que às vezes eu nem acredito que te encontrei”, destacou.



Sophia relembrou as conquistas que ela e o parceiro tiveram desde o início da relação: “Crescemos juntos e aproveitamos cada fase da nossa jornada.Construímos um lar do nosso jeitinho, cheio de amor e parceria. Hoje, nossa família é o meu bem mais precioso”.



Por fim, a atriz ainda revelou o que ela aguarda para os próximos anos que quer passar junto de Malheiros. “Ansiosa para caminhar ao seu lado e continuar construindo uma vida com você, meu porto seguro. Que venham muitos anos de risadas e amor pela frente! Te amo muito”, concluiu.





