Sophia Abrahão conta como descobriu traição de ex; web especula

Sophia Abrahão abriu o jogo pela primeira vez sobre como descobriu uma traição de um dos seus ex-namorados. No podcast 'Avisa Chegando', que apresenta com a amiga Mariana Molina, a atriz contou sobre o dia em que pegou o celular do namorado e encontrou conversas com outras mulheres.

"Teve um dos meus términos que foi complexo, complicado, e eu acho que eu não soube colocar um ponto final, só meio que sumi", disse ela. "Estava em uma festa, eu não ia dormir na casa do meu namorado na época, mas decidi nesse dia, porque a gente fareja alguma coisa no ar", começou a história.





Os dois então seguiram para a casa do rapaz, que de acordo com ela, estava muito bêbado. "Era uma presa fácil para a minha toxicidade", brincou a artista.

"Eu senti que estava rolando alguma coisa, porque ele estava muito no celular. Eram 4h da manhã, sendo que a namorada dele estava do lado", explicou.

E Mariana ainda brincou: "Cheiro de traição". Mesmo com a troca de planos, Sophia contou que o namorado não reagiu de forma estranha. "Ele arrasava nessa arte da traição", disse.

Sophia Abrahão detalha a saga para descobrir traição

A atriz revelou que o casal não trocou a senha do celular um do outro e, por isso, precisou prestar a atenção nos movimentos dele para conseguir ter acesso ao aparelho. "Eu fiquei como um gato esperando o momento de dar o bote".

O ex então caiu no sono e enquanto ela fingia estar dormindo percebeu que ele dormiu com o aparelho na mão. "Quem dorme com o celular segurando no travesseiro?", questionou ela.

"Como um ladrão, eu saí do meu lado, fui até o lado dele, rapidamente peguei o celular. Eu estava com muita adrenalina, parecia que eu estava cometendo um crime. Mas eu não fiquei ali, dando mole com o celular. Eu me tranquei no banheiro", entregou.

"E não é que o dito cujo estava combinando um rolêzinho com uma menina nesse dia?", revelou Sophia.

Após dizer que se passou por ele na conversa, a artista contou que a menina estava na mesma festa que o casal. "Ela estava na festa, esperando eu ralar [ir embora]. Não conhecia ela", disse.

Por fim, Sophia afirmou que deixou o celular em cima da bancada do banheiro, para que ele soubesse que não mexeu, pegou as suas coisas e saiu do apartamento.

Web especula nomes

É tão óbvio que a Sophia Abrahao tá falando do Micael no podcast sobre traição. O motivo do término deles foi justamente esse, e mais ainda, tem vídeo do Micael admitindo que vacilou com ela, e que ele foi uma decepção.



ps: eu era somic pic.twitter.com/6uagh3aHv6 — amanda (@amandiqs) October 8, 2023









povo comentando no video da sophia que a traição veio do chay, quem avisa que foi o micael que traiu a bichinha com a irmã da atual mulher dele — priscila (@prirwho) October 8, 2023









sophia falando da traição e o povo chocado com a possibilidade de ser o micael — ias cruz 💘 (@myBiaa_) October 8, 2023









a sophia falando da traição do mica e o povo nos comentários dizendo que é o arthur kk sendo que ela nunca namorou ele…. enfim nunca teremos reencontro rbr são mtas mágoas 😭 — ؘbibi (@bibiwiak) October 8, 2023

