Reprodução Record TV Catia Paganote em 'A Grande Conquista 2'

Sob o comando de Rachel Sheherazade, o reality show da Record TV “A Grande Conquista 2” teve mais um eliminado na última quinta-feira (23). Trata-se de Cátia Paganote, ex-paquita da apresentadora Xuxa Meneghel.



A loira recebeu apenas 27,92% dos votos. Ela estava na quinta Zona de Risco e enfrentava Fernando e João Haddad. A dupla masculina conseguiu alcançar mais votos, garantindo a permanência na mansão da competição.



Na tentativa de manter o mistério, Sheherazade revelou primeiro quem seria o participante a voltar. Haddad foi primeiro nome salvo da berlinda. Logo depois, ela declarou a saída de Paganote.



Formação da Zona de Risco

A berlinda da semana começou com a indicação dos Donos da Mansão, Geni e Fernando. Em consenso, eles optaram por indicar Taty Pink, com a justificativa de que isso movimentaria a competição.



Fernando foi o Dono mais votado pelos outros colegas de confinamento e também parou na Zona de Risco. Na votação Cara a Cara, Catia foi a mais votada e garantiu outro lugar na berlinda.



O trio participou de uma prova que salvaria um deles e a ganhadora foi Taty. Dessa forma, a participante escolheu Haddad para substituí-la, terminando a configuração da Zona de Risco.

