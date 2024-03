Edu Moraes/ Record - 01.02.2024 Raquel Sheherazade sobre apresentar A Grande Conquista: 'Muito animada'





Rachel Sheherazade é a nova apresentadora de A Grande Conquista, da Record. Após uma participação intensa e polêmica na última temporada de A Fazenda, exibida no ano passado, a jornalista virou uma das personalidades mais comentadas da mídia e queridas pelo público, conquistando milhões de seguidores nas redes sociais.

Animada com a mudança, a apresentadora abriu o jogo sobre como está se sentindo ao assumir o comando da atração. “Estou contando os dias para começar. Já estou maratonando toda a edição do ano passado com a Mariana Rios. Adorei o formato inédito e exclusivo. Isso me deixou muito feliz, saber que eu estou num programa que foi idealizado pela emissora que já é um sucesso. Espero poder substituir bem a Mari, poder levar aos telespectadores toda essa emoção”, disse a jornalista.







Raquel ainda comentou o fato de ser a primeira apresentadora da emissora que já integrou um reality show e confessou que acredita que a experiência em A Fazenda vai contribuir para que ela entenda as dores dos participantes. “Vou tentar trazer tudo o que eu vivi e me colocar no lugar também dos participantes. Os conquisteiros vão saber que eu também já passei por muitas das coisas que eles também vão passar naquele momento. Acho que vai ter essa troca entre a gente. Isso é muito importante. Saber estar no lugar do outro com empatia. Vou ter isso, por eu já ter andado os mesmos caminhos que eles vão andar agora”, revelou ela, que mesmo assim garantiu que não pretende deixar de dar bronca nos competidores.







“A gente vai ter momentos muito sérios, de puxar a orelha dos participantes, de acolhê-los, de enxugar as lágrimas. Vou ser a grande parceira dos participantes e ser esse elo entre o telespectador em casa e os competidores. Estou ali para deixar as coisas fluírem, mas para que os participantes joguem conforme as regras do programa. Estou ali, às vezes, para puxar a orelha mesmo. Tem que ter firmeza”, garantiu.

Raquel ainda falou dos desafios de sair do universo do jornalismo e migrar para o entretenimento. “Espero que o público entenda que eu sou uma novata no entretenimento. Vou trazer um pouco do que eu aprendi nos meus anos de jornalismo, de observar o outro, os fatos, os acontecimentos, e trazer a verdade dos fatos, a verdade do que está acontecendo no reality. Mostrar cada participante, a história de cada um e fazer o público entender as razões de cada um e torcer pelo seu favorito. Já estou fazendo essa transição desde A Fazenda, para mim tem sido um aprendizado a cada dia. Espero contar com a paciência dos telespectadores e a ajuda dos meus colegas da Record”, disse ela, que revelou que tem Adriana Galisteu, que comanda A Fazenda, como inspiração.

“A primeira apresentadora mulher a comandar um reality show na televisão brasileira. Ela é um marco nessa história dos reality shows. Nossa rainha dos reality shows. Vou precisar muito dela, me inspirar muito nela para tentar conduzir bem A Grande Conquista”, finalizou.

