Reprodução A ex-paquita fez uma live no Instagram para esclarecer a situação

A ex-paquita Catia Paganote afirmou que de fato foi sondada pela Record para integrar o elenco do Paiol de A Fazenda 15 , que neste ano contaria com ex-participantes do reality que foram expulsos, como Shayan Haghbin e Nadja Pessoa. "Nunca digo não, porque desafio é a minha praia", explicou ela em uma live em seu Instagram na tarde desta quinta-feira (17).



Como publicado em primeira mão pela coluna, Catia foi convidada para o Paiol, mas não estará de fato lá. A ex-paquita esclareceu que foi sondada pela direção do programa, mas a ideia não foi pra frente. O motivo? Sua empresária apenas citou a ela que a emissora manifestou interesse, mas que não teve mais retorno.

Na live, Catia afirmou que viu as últimas notícias envolvendo seu nome. "Saiu um monte de matéria e notícia que eu estaria agora em A Fazenda, no Paiol (...) Todo mundo me perguntando, todo mundo vibrando que eu vou voltar pra A Fazenda, fazendo aquela bagunça", disse.

"É uma honra voltar a participar de A Fazenda, um dos maiores realities do Brasil e mais vistos. Gostaria muito de estar lá (...), e nunca digo não, porque desafio é a minha praia. Eu fui sondada sim para estar lá. Fui sondada pela direção e pela pessoa que faz a minha assessoria, mas não rolou. Não rolou de verdade. Não foi porque eu não quis ou neguei, só não rolou, é normal. Quem sabe ano que vem, quem sabe um Big Brother?", especulou.

A ex-paquita esteve em A Fazenda 10 e acabou expulsa na reta final, após agredir Evandro Santo em uma dinâmica. Sua relação com a emissora continua excelente, tanto que ela protagonizou recentemente de um episódio da nova temporada do Troca de Esposas e vive participando de diversos programas da casa.



Mas não é só isso: com o retorno triunfal de Xuxa e o polêmico documentário lançado pelo Globoplay, novos projetos surgiram em torno das ex-paquitas, como a gravação de um documentário. E Catia está envolvida no processo.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko