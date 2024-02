Reprodução/Record - 21.07.2023 Gabriel, Gyselle, Natália e Thiago Servo disputaram final de 'A Grande Conquista'





A Record está preparando mudanças para a nova temporada de "A Grande Conquista", prevista para estrear em abril. A maior modificação na competição é o número de participantes, que sobe para 100 neste ano.

As informações são do colunista Flavio Ricco, do "R7". A primeira edição do programa foi ao ar em 2023 e trouxe 70 participantes. O aumento no número de competidores acontece em paralelo ao tempo que eles passarão no confinamento.





A fase de convivência da Vila aumentou e os participantes vão ficar 18 dias na área mais simples. Na primeira temporada, famosos ficavam na Mansão enquanto os anônimos eram confinados na Vila, disputando as vagas para se juntar ao elenco oficial.

Já neste ano, as celebridades e personalidades desconhecidas entram junto no confinamento pela Vila e passam o período na disputa pelas vagas para entrar na Mansão. A dinâmica acaba com o privilégio que os famosos tiveram na temporada inicial, diante da garantia da entrada oficial no reality show.

As inscrições estão abertas para aqueles que desejam entrar no programa. É preciso ser maior de idade e preencher um formulário disponibilizado pela Record, que inclui o envio de um vídeo.

O cantor e ex-A Fazenda Thiago Servo ganhou a primeira temporada da atração e levou o prêmio de R$ 1 milhão. Ele disputou a final com o influenciador Gabriel Roza e as ex-BBBs Natália Deodato e Gyselle Soares. A edição de estreia foi apresentada por Mariana Rios.





