A empresária Marlene Matos, de 74 anos, negou as afirmação da ex-paquita Cátia Paganote, de 48 anos, de que teria obrigado que as assistentes de palco de Xuxa Meneghel, de 61 anos, a ficarem nuas em sua casa. Segundo as informações da revista CARAS, Marlene afirmou que se trata de inverdades e que levará o caso à Justiça.

"Essa história que Cátia contou é irreal. Nunca aconteceu", afirma Marlene. Cátia fez a afirmação durante sua participação do reality A Grande Conquista 2, da RecordTV. "Vou torcer e até votar nela para ela ganhar o prêmio do reality, porque ela vai precisar me pagar por infâmia", explica Marelene.

Segundo Cátia, quando tinha apenas 12 anos, ela foi convocada para ir à casa de Marlene para uma reunião de emergência durante a madrugada. Ela afirma que chegando lá, Marlene teria falado para ela e outras meninas ficarem nuas para ver se estavam acima do peso.

"Nunca negarei o que fiz e nem darei desculpas, mas não vou aceitar que pessoas doidas pela mídia, inventem histórias e queiram que seja verdade", completa Marlene Mattos. Ela acrescenta que ficou impressionada com a capacidade de algumas pessoas serem ingratas e diz que não lê mais o que escrevem sobre ela.

Contato com as demais colegas

Cátia contou recentemente se mantinha contato com as ex-colegas de trabalho: "Se fôssemos muito amigas, seríamos até hoje, mas nós não somos. Não falo mal de ninguém, mas não sou amiga de nenhuma delas. Não tenho cumplicidade com nenhuma."

"Nem com a Priscila [Couto] e a Ana Paula [Almeida], que fizeram shows comigo mais recentemente em várias festas sobre os anos 80. A gente sobe no palco e tem uma ligação maravilhosa. Só de se olhar a gente se entende, mas não troca ideia depois dali", afirmou a ex-paquita em uma entrevista ao podcast BestCast.

