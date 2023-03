Reprodução/Instagram Catia Paganote revala fim do grupo de mensagens de ex-paquitas

Catia Paganote revelou que o grupo de WhatsApp de ex-paquitas chegou ao fim. Em entrevista, a integrante da primeira geração explicou o motivo do fim.

Segundo ela, o grupo existia há anos e acabou por conta de confusões.

Leia também Deolane Bezerra é criticada após filha passar em procedimento estético





"O grupo acabou, não sei por quê. Tinha um grupo só da primeira geração e outro grupo que estavam as meninas das outras duas gerações com a gente. Mas aí começou a dar confusão e acabou", contou ela no podcast Papagaio Falante.

A loira também comentou que não mantém contato com as ex-colegas de palco atualmente. "Falar todo dia, não. Só curtir uma foto no Instagram, mandar parabéns", disse.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente