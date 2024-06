Reprodução Instagram - 12.6.2024 Luana Piovani e Cauã Reymond

Após o embate com Neymar Jr. e a discussão sobre a PEC das praias, a atriz Luana Piovani se envolveu em outra polêmica com mais um famoso. Na manhã desta quarta-feira (12), a artista criticou um dos colegas de profissão, o galã global Cauã Reymond.





Piovani compartilhou nos stories do Instagram o vídeo de uma notícia que listava os principais requisitos de Reymond na hora de se relacionar com uma mulher. Luana debochou do intérprete e, além de criticá-lo, também repudiou outras mulheres que exaltavam a beleza física do ator.





"Isso é um blefe em forma de boy. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E as palhaças vão lá e gritam: me escolhe, me escolhe", reprovou a ex-esposa do surfista Pedro Scooby.





Os supostos requisitos que Cauã tem para escolher uma pretendente foram divulgados por Leo Dias. Segundo o jornalista, Cauã teria dito que, para namorar, a mulher tem que malhar, cuidar da alimentação, ser caseira e, além disso, não pode ser aparecida ou rir alto.





Relembre

Luana Piovani já havia criticado Cauã Reymond em outra ocasião. Em janeiro deste ano, ela veio a público repudiar famosos que, segundo ela, já haviam feito coisas ruins para suas mulheres.





"Não passo pano para macho escroto. Eu lamento por vocês que fazem esses bostas pessoas queridas do Brasil", afirmou. "Eu não conheço o Cauã, não conheço aquele Loreto. Mas, para mim, é o seguinte: fez mal para uma mulher, fez mal para mim. Inclusive é um dos motivos que eu e Bruno [Gagliasso] nunca conseguimos nos acertar", finalizou à época.

