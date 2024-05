Reprodução/Instagram Cauã Reymond deixa fãs babando com vídeo sem camisa: 'Igual vinho'

Cauã Reymond deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar um vídeo para comemorar o aniversário de 44 anos. O ator posou sem camisa em diversas cenas na floresta e arrancou elogios dos seguidores.

Nas imagens, o artista aparece em meio as árvores e tomando banho de cachoeira. A publicação especial foi vista como um presente para as fãs.

"Deus fez esse homem com um barro e o meu homem com outro barro, só pode", disse uma internauta; "Esse homem é igual vinho, quanto mais velho, melhor", brincou outra; "Meu Deus, vou ter que bloquear o Cauã para ter um pouco de paz e sossego", declarou mais uma.

Outras seguidoras brincaram com o fato de ser o aniversário de Cauã. "Você está de parabéns todos os dias", disparou uma; "É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora... de me beijar agora", comentou outra.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp