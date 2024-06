Na manhã desta quarta-feira (5), Luana Piovani desabafou em seu Instagram sobre a saudade que sente do seu filho mais velho, Dom , de 12 anos. A criança é fruto de seu antigo relacionamento com Pedro Scooby . Eles também são pais de Liz e Bem , de 8 anos.

O motivo do desabafo e que após a troca de farpas entre a atriz e o jogador Neymar Jr. , devido a PEC de privatização das praias , enquanto Luana disse que o considerava um "péssimo cidadão" e que torcia para que os filhos esquecessem o legado dele, o atleta rebateu e disse que entendia o filho mais velho querer ir morar com o pai.

Desabafo

No Instagram, ela disse estar chorando muito depois de tudo que aconteceu. "Uma vez, eu estava aos prantos por causa de um boy-lixo no aeroporto, e um rapaz se aproximou, deu-me um lenço de papel e disse: 'Não chora, Luana. Menina bonita, não chora'. Mal sabia ele… Que alívio poder chorar em paz num aeroporto, foi o que fiz essa manhã. Chorei, chorei e chorei mais um pouco. Normalmente, essa válvula de escape é utilizada a cada 3 ou 4 dias. Mas como os últimos dias foram muito tumultuados, acho que deixei acumular", contou.

Ela desabafou e disse sentir uma dor muita grande desde que o filho saiu de Portugal para ir morar com o pai no Rio de Janeiro. "Tem sido muito difícil estar longe do meu filho. Eu trabalho, durmo, vivo, movimento, mas aqui dentro não tem pedra sobre pedra. Mas é impressionante como a gente se adapta, coloca a dor numa prateleira mais alta e vai aprendendo a conviver com ela. Mas é só ter cinco minutos de paz que a criança lá de dentro grita: 'quem matou meus cachorrinhos?'", desabafou.

Por fim, ela disse que se sentia confusa ao escrever e também na forma de lidar com a criação das crianças após toda a confusão com Pedro Scooby. "Pra mim, é até difícil escrever a respeito. Não sei que adjetivos usar porque é uma mistura de tristeza, indignação, raiva, culpa e impotência. Resolvi compartilhar isso com vocês porque faz anos que tento desmistificar, através do meu exemplo, pessoas famosas. Acho justo que possamos chorar em paz. A fama não nos blinda da vida, que é cheia de som e fúria", concluiu.