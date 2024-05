Reprodução Luana Piovani detona Neymar como pai: 'Traiu a mulher grávida'

A atriz Luana Piovani causou polêmica nas redes sociais ao criticar o jogador de futebol Neymar Jr. como pai, cidadão e companheiro. Nesta quinta-feira (30), a artista relembrou traições do atleta e também criticou o novo projeto que ele promove, de privatização de praias brasileiras .



Através dos Stories do Instagram, Luana Piovani criticou a proposta de emenda constitucional (PEC) 3/2022, que pode permitir a transferência da propriedade de terrenos do litoral brasileiro para Estados, municípios e proprietários privados. Projeto defendido e promovido por Neymar Jr.

"É de cair o cool da bunda mesmo, se não bastasse ser PÉSSIMO PAI, PÉSSIMO HOMEM, ele ainda quer ganhar o título de PÉSSIMO CIDADÃO. Que vergonha desse ser! Ganância de merda", escreveu Piovani.

Ao que parece, após Piovani publicar a crítica a Neymar, uma amiga teria lhe corrigido apontando que o jogador seria, sim, um bom pai. A situação fez com que a atriz refletisse sobre o tema.

"Eu vou tentar explicar, desenhar, né? [...] Gente, pode ser que a mulher que ele esteja ache ele um ótimo pai, mas a gente precisa ter discernimento para entender que ela está vivendo uma fantasia, né? Ela tá achando que ela está vivendo uma coisa boa. Alguém que traia uma mulher grávida 3 vezes durante a gestação não pode ser um bom pai, porque não está levando em consideração nenhuma a mãe dessa criança, entendeu? Não tem respeito por ela", apontou.

Luana Piovani argumenta atitudes como diminuir ou negociar pensão, deixar de pagar, fazer jogos emocionais não pode classificar um homem como bom pai.

"Quando um pai faz mal para uma mãe, ele está fazendo mal para o filho. [...] Essa menina acha que ele é um bom pai, mas ela não sabe, ela tá com a régua errada. Alguém que não respeita, não valoriza, não considera, não cuida, não zela a mãe de um filho não é um bom pai porque não tem como você ser bom para criança, sendo ruim para a mãe, que é quem cria, quem amamenta, quem dá amor", justificou.

Por fim, Luana Piovani fez questão de analisar a traição de Neymar durante a gestação de Bruna Biancardi. A infidelidade foi exposta em junho de 2023, fazendo com que o atleta admitisse publicamente no Instagram.

"Vocês imaginam que deva ser bom ser humilhada nacional e internacionalmente? Porque, a cada traição dele, todo mundo fica sabendo. Você imagina o tamanho do copo de fel, vergonha, humilhação que essa mulher bebeu? Ou mulheres em geral bebem enquanto gestam? Vocês acham que isso pode fazer bem para o bebê?", questionou.

A atriz brasileira aponta que resolveu falar do tema após uma amiga dizer que Bruna Biancardi já disse que Neymar é um bom pai.

"Eu falei, para você ver como a coisa do rebanho é forte, para você ver como a gente pode ser cega mesmo, estando de olho aberto. Ela não sabe o que é um bom pai. Um bom pai jamais faria isso com ela gestando. Três traições? Gente, nem uma, nem zero", completou.