Reprodução Luana Piovani defende o uso de maconha após revelação: 'Ignorantes'

A atriz Luana Piovani voltou a comentar sobre maconha nas redes sociais. Após revelação sobre o uso da planta, a artista confrontou nesta quarta-feira (5) as pessoas que estariam lhe atacando devido ao hábito de consumo.



No Instagram, Luana Piovani compartilhou um trecho da participação do Dr. Drauzio Varella no podcast Podpah, onde o especialista desmistifica problemáticas sobre o uso recreativo da substância.

"Para os ignorantes pararem de passar vergonha, estudem, leiam, só depois venham escrever no meu insta. Tenho paúra de gente que não evolui", dedicou a ex-atriz da Globo.

Em maio, Luana Piovani soltou o verbo sobre o uso de maconha. A atriz deu uma entrevista à revista "Breeza", especializada no tema, e contou que a primeira coisa que faz ao acordar é fumar um baseado. Ela também abriu o jogo sobre quantos cigarrinhos "queima" por dia, revelou já ter fumado nos estúdios Globo — coisa que teria irritado os diretores da emissora — e foi sincera sobre fumar na frente dos filhos.

"A primeira coisa que faço quando acordo é fumar um baseado, antes de acordar os meus filhos. [...] Normalmente eu não faço um baseado de manhã, né? Eu vou fumar a ponta do que ficou de ontem", entregou.

Sobre a quantidade de 'baseados' por dia, a atriz apontou que varia. "Eu acho que eu fumo uns dois baseados por dia em épocas normais. Em épocas de B.O., eu fumo uns quatro, cinco".

Luana também revelou que após mudar-se para Portugal, onde a maconha é descriminalizada, passou a fumar na frente dos filhos.

"Com um mês e meio de Portugal, eu me separei, só B.O. na mão. [...] Eu comecei a fumar maconha na frente de todo mundo e eu tinha amigas que sempre fumaram maconha na frente dos filhos e eu não fumava, fumava sempre escondido, na minha varanda, no jardim, aberto, tal. [...] Eu comecei a fumar e aí me lembrava da minha amiga falando: 'Eu não escondo porque, se você esconde, dá uma sensação de que não pode, que é proibido, tá errado'", explicou.

