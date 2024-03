Reprodução/Instagram - 27.03.2024 Ator postou fotos do novo look nesta quarta (27)





O ator Cauã Reymond postou fotos sem barba e com um novo penteado nesta quarta (27). No entanto, o visual do artista não agradou muito os seguidores, que expressaram opiniões nos comentários.

"Por que tão sério? Só porque tirou a barba", escreveu Reymond na publicação.







"Essa foto ficou muito feia", disse uma internauta. "Já foi bonito", avaliou um segundo. "Por que vc foi tirar essa barba?", perguntou um terceiro.

Há também quem gostou do look adotado pelo ator. " Lindo com ou sem a barba", elogiou um quarto. "Tão neném com esse novo visual", comentou uma quinta. "Perfeito de todo jeito", enalteceu uma sexta.



