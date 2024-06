Reprodução Instagram - 11.6.2024 Kally Fonseca e Lucas Souza

A cantora e ex-peoa de "A Fazenda 15" Kally Fonseca, de 30 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (11) para rebater as acusações de que teria sido ela a responsável por vazar os vídeos íntimos de Lucas Souza com o stylist Laéllyo Mesquita.







"Estou até me tremendo de raiva. Eu não queria tocar nesse assunto, mas vou tocar, já que meu nome está bem envolvido nisso. Eu fiquei até 'off' porque eu sabia que sempre vai para a Kally, não é? Porque a Kally é a ruim, a que nunca está certa e os outros são pobres coitados", iniciou ela, revoltada com os rumores.





A cantora descartou ressentimentos de Lucas pelos conflitos que tiveram em "A Fazenda 15" e negou que tivesse vazado os vídeos, que foram divulgados pela colunista Fábia Oliveira, do "Metrópoles".





"Brasil só vive comprando mentira. 'A Fazenda' acabou, para mim morreu o que aconteceu na Fazenda. Para mim, o Lucas nem existe. Muito menos eu soltar a intimidade do Lucas com o Laéllyo. Intimidade essa que Laéllyo nunca me enviou. Sabe por quê? O Laéllyo me enviava vídeo em modo temporário", garantiu.





"E vou dizer mais: a minha amizade com o Laéllyo, ele não precisava me mandar vídeo não, meu amor. Eu presenciava muita coisa. Vocês acham que fiquei louca, transtornada, dentro daquela fazenda por quê? Porque eu sei, sim, de muita coisa, mas eu nunca quis soltar minha boca", acrescentou a ex-peoa do reality rural da Record TV.





Kally revelou que estava tão "nervosa" por ser envolvida na polêmica que não conseguiu dirigir. "Mandei até alguém ir dirigindo para mim para não bater esse carro". A artista ainda pontuou que tinha outros compromissos profissionais e que, por isso, não se envolveria na briga de Lucas com Laéllyo .





"Gente, eu tenho mais o que fazer da minha vida. Sabe o que tenho feito? Shows, cuidando da minha vida, não da vida de Laéllyo e Lucas. Eu lá quero saber de Lucas e Laéllyo. Minha conversa com Laéllyo para mim já morreu", defendeu.





Segredo de Lucas

Quando estavam confinados em "A Fazenda 15", Kally e Lucas chegaram a ser aliados, mas, em determinado momento do reality, romperam a amizade. Durante uma briga, a cantora chegou a dizer que sabia de um grande segredo escondido por Lucas.





Após a revelação da relação homoafetiva de Lucas, internautas especularam que esta era a informação secreta que Kally sabia. A artista, no entanto, negou e disse que, mesmo não sendo mais amiga do ex de Jojo Todynho, não contaria o segredo dele.





"Tenho amizades há mais de 30 anos e eu guardo segredos de amigos há mais de anos", argumentou. "Me calei. Sabe porque eu me calei lá dentro? Porque não cabia a mim falar. Então, não vai ser agora que eu vou falar. Não falei lá dentro, vou falar aqui fora, depois que acabou tudo? Vou não. Agora, não usem o meu nome", continuou.





"Não envolva meu nome nesse cabaré de Lucas com Laéllyo, não, porque o buraco é mais embaixo. E outra coisa: o segredo não é nem esse. Vocês vão morrer querendo saber que eu não vou contar. Então me deixem em paz, deixem eu tocar minha vida. Gostam de atacar. Eu sei de muita coisa, de muita gente, coisas ao extremo. Isso aí é fichinha, mas não conto", finalizou a ex-peoa.





Ameaças

O stylist Laéllyo Mesquita veio a público dizer que estava recebendo críticas e ameaças em meio à polêmica. "É isso para infelicidade de uns não foi o que soltei o vídeo. E na relação, quando a gente tenta ser uma boa pessoa, ter bom caráter, a gente só sai de ruim. Mas, na verdade, o ruim nessa história não sou eu e o próprio Lucas sabe que tenho como provar isso", detalhou.





Em entrevista ao colunista Kadu Brandão, do Portal "iBahia", Laéllyo Mesquita lamentou que os registros íntimos tenham parado nas redes sociais. "Eu nunca quis expor isso. Nem sei o que a gente teve durante esses seis meses. Foram tantos conflitos, tantas coisas… ficantes, namorados, eu nem sei o que a gente era", disse o stylish que aparece nos vídeos.

