Reprodução Agressão e traição: ex de Lucas Souza revela sobre vídeo íntimo vazado





Laéllyo Mesquita , stylist de 33 anos, envolvido no vídeo vazado com Lucas Souza , de 23 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (10) para se pronunciar sobre a situação. O apresentador e empreendedor jovem comentou sobre as críticas e ameaças que tem recebido, destacando que não permanecerá em silêncio diante delas.





Leia na íntegra o que o stylist disse:



É isso para infelicidade de uns não foi o que soltei o vídeo. E na relação, quando a gente tenta ser uma boa pessoa, ter bom caráter, a gente só sai de ruim. Mas, na verdade, o ruim nessa história não sou eu e o próprio Lucas sabe que tenho como provar isso. E cara a minha vida inteira, eu já me relacionei com vários artistas, com várias pessoas do meio. Nunca quis e nem quero ficar conhecido por conta disso. Tenho uma marca de roupa, tenho uma marca de óculos, tenho os meus perfumes, faço trabalho com tanta gente maravilhosa com tanta gente que faz questão de dizer meu nome. Então foi uma coisa que eu nunca quis ficar conhecido. Agora, uma coisa: nunca quis ficar conhecido como ex de ninguém ou como ficante de ninguém, como namorado de ninguém e sim pelo meu trabalho. Agora, ser besta, aguentar abuso, aguentar ameaça e ainda ficar de pior pessoa do mundo, não.

Eu nunca fui ruim, nunca trai, nunca fiz nada para difamar a imagem dele. Sempre respeitei muito. Várias pessoas que sabiam do nosso caso nunca soltaram nada porque eu nunca permiti que fosse revelado. Agora ser ameaçado, ser criticado em uma coisa que eu não fiz, eu não vou ser. E calado eu não fico mais. Porque tenho meu trabalho, tenho a minha vida e tenho a minha história. E eu não permitirei que ninguém, de Lucas Souza a ninguém, destrua a minha história, o meu trabalho de tantos anos, que desde os meus 12 anos eu saí de casa atrás de banda para poder vestir artista para minha marca ficar conhecida. Então esse bom moço que vocês estão falando, não é isso, entendeu? E eu tenho como provar e ele sabe. Então assim, acho que é bom a gente parar com essas críticas, eu acho bom a gente parar com essas ameaças.



Porque ele, Lucas Souza, sabe que não vai dar em lugar bom. Não vai dar em lugar bom isso. A irmã dele veio falar comigo e eu falei para ela: 'Vamos selar a paz, porque não vai dar em bom lugar nisso, entendeu?' Porque vocês não conhecem ele um mínimo do que conheço, do que vivi com ele, entendeu? E eu nunca quis e nunca cheguei para expor nada. Agora eu não vou admitir ninguém querer difamar o meu trabalho, a minha imagem, porque, meu amor, se mexeu comigo com a minha imagem, com o meu trabalho, então vocês vão conhecer quem é esse santinho do pau oco que mostra aí para vocês, que inventa as histórias e que mostra ser uma pessoa que não é.

Entenda o caso

O designer de moda Laéllyo Mesquita se pronunciou neste sábado (8) após o vazamento de momentos íntimos com Lucas Souza dominar as redes sociais. Em entrevista, o rapaz revelou que o romance com o ex-marido de Jojo Todynho passou por diversos conflitos e lamentou que o conteúdo privado tenha sido exposto.

Mais cedo, a colunista do Metrópoles Fábia Oliveira teve acesso a um copilado de vídeos que provam o relacionamento do influenciador Lucas Souza com o stylish Laéllyo Mesquita. Esse seria o "segredo" que o ex-militar da reserva escondeu durante a participação em "A Fazenda 15".

Nos vídeos divulgados, Lucas Souza aparece de trajes íntimos trocando carícias com o designer. Vale destacar que o ex-militar da reserva assumiu a bissexualidade em abril deste ano, meses após o fim do reality da Record TV. "Tirar esse peso que me sufoca", declarou na época.

Em entrevista ao colunista Kadu Brandão, do Portal iBahia, Laéllyo Mesquita lamentou que os registros íntimos tenham parado nas redes sociais.

"Eu nunca quis expor isso. Nem sei o que a gente teve durante esses seis meses. Foram tantos conflitos, tantas coisas… ficantes, namorados, eu nem sei o que a gente era", disse o stylish que aparece nos vídeos.

Outra questão também aflige o rapaz que se relacionou com o ex-peão de "A Fazenda 15". Segundo ele, apenas amigos muito íntimos tinham acesso aos vídeos que registram momentos do ex-casal.

Diante disso tudo, Laéllyo Mesquita apontou que não mantém contato com Lucas Souza atualmente, mas deseja ao influenciador felicidades.