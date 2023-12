Reprodução Instagram - 1.12.2023 Lucas Souza e Kally Fonseca

A eliminação de Kally Fonseca do reality rural “A Fazenda 15” segue movimentando as opiniões dos peões confinados e, principalmente, dos que já estão aqui fora. Lucas Souza , o ex de Jojo Todynho que desistiu do programa, celebrou, aos gritos e palavrões, a saída da antiga aliada na madrugada desta sexta-feira (1).



“Vai mentir na casa do c*ralho. Vai mentir lá na p*tá que pariu, aqui em ‘A Fazenda’, não”, dizia ele aos gritos, pulando e comemorando, em postagem nas redes sociais. Kally estava na berlinda contra Nadja Pessoa e Radamés.



Em outro vídeo veiculado na Web, Lucas crítica a postura da peoa. “É isso aí, mau caratismo no Brasil não funciona, porque o pessoal cancela. E é isso aí, povo brasileiro, bora cancelar esse povo mal caráter”, disse.







No início do jogo, Kally e Lucas jogaram lado a lado. No entanto, ao decorrer da competição, rivalizaram por discordâncias relacionadas ao jogo. Após desentendimentos, Kally, inclusive, disse que Lucas confidenciou a ela que se casou com Jojo Todynho para conquistar dinheiro e fama .

