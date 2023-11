Reprodução/Record - 23.11.2023 Kally Fonseca em 'A Fazenda 15'





As polêmicas recentes de "A Fazenda 15" estão repercutindo nas redes sociais dos peões. Nesta quinta-feira (23), internautas notaram que Kally Fonseca perdeu milhares de seguidores no Instagram após a desistência de Lucas Souza do reality show.





A peoa reforçou a aliança com Cezar Black na briga que resultou na saída do influenciador do programa, em que o ex-BBB questionou o motivo do peão levar ao confinamento uma foto com a ex-esposa, Jojo Todynho. Desde então, Kally ficou do lado do paiol e teve embates com Jaquelline Grohalski , antiga aliada e namorada de Souza.

Fonseca entrou no reality show com cerca de 400 mil seguidores na rede social. O número saltou para mais de 850 mil, diante do protagonismo da peoa no jogo, mas diminuiu em meio à desistência de Lucas. Espectadores notaram que a página já perdeu mais de 30 mil seguidores desde a saída do peão. No momento da publicação desta matéria, Kally apresenta 797 mil admiradores no perfil.





