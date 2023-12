Reprodução Kally Fonseca comentou sobre os motivos que a fizeram revelar o segredo de Lucas Souza no reality

Kally Fonseca, 9ª eliminada de A Fazenda 15, da Record, participou da Cabine de Descompressão com Lucas Selfie, exibido pelo PlayPlus, e comentou sobre os motivos que a fizeram revelar o segredo de Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, no reality. "A Jaquelline começou a falar que eu estava atrás de macho, colocando o relacionamento dentro do jogo. E eu falei para ele [Lucas] contar o que me disse sobre a ex", iniciou.

"Ele estava com ela [Jojo Todynho] por interesse, porque queria ser famoso. Quem sabe ele não queria fazer a mesma coisa com a Jaquelline? Era isso que eu queria falar", disse. E selfie questiona: "E você acha que valeu contar esse segredo?"

"[Quando me contou] Ele não pediu segredo nenhum, até porque tinham outras pessoas com a gente. Porém, a partir do momento que ele leva uma foto da ex para o jogo e tenta agredir uma pessoa, cospe na cara de alguém... Aí eu disse que era sacanagem, e falei", justificou.

E prosseguiu: "Falei algo que estava dentro do programa, no contexto do assunto. Por que cuspir no rosto de alguém? Por que trazer uma foto da ex? Não tinha sentido considerando o que ele tinha me falado. [Contar o segredo] Foi uma forma de defesa para o Cezar Black", encerrrou.

Kally Fonseca foi a nona eliminada de A Fazenda 15 na noite dessa quinta-feira (30). A cantora perdeu a preferência do público para Nadja Pessoa e Radamés Furlan, ao conquistar apenas 9,68% dos votos.

