Reprodução Ex-affair de Lucas Souza se pronuncia após vazamento de vídeos íntimos

O designer de moda Laéllyo Mesquita se pronunciou neste sábado (8) após o vazamento de momentos íntimos com Lucas Souza dominar as redes sociais. Em entrevista, o rapaz revelou que o romance com o ex-marido de Jojo Todynho passou por diversos conflitos e lamentou que o conteúdo privado tenha sido exposto.



Mais cedo, a colunista do Metrópoles Fábia Oliveira teve acesso a um copilado de vídeos que provam o relacionamento do influenciador Lucas Souza com o stylish Laéllyo Mesquita. Esse seria o "segredo" que o ex-militar da reserva escondeu durante a participação em "A Fazenda 15".

Nos vídeos divulgados, Lucas Souza aparece de trajes íntimos trocando carícias com o designer. Vale destacar que o ex-militar da reserva assumiu a bissexualidade em abril deste ano, meses após o fim do reality da Record TV. "Tirar esse peso que me sufoca", declarou na época.

Em entrevista ao colunista Kadu Brandão, do Portal iBahia, Laéllyo Mesquita lamentou que os registros íntimos tenham parado nas redes sociais.

"Eu nunca quis expor isso. Nem sei o que a gente teve durante esses seis meses. Foram tantos conflitos, tantas coisas… ficantes, namorados, eu nem sei o que a gente era", disse o stylish que aparece nos vídeos.

Outra questão também aflige o rapaz que se relacionou com o ex-peão de "A Fazenda 15". Segundo ele, apenas amigos muito íntimos tinham acesso os vídeos que registram momentos do ex-casal.

Diante disso tudo, Laéllyo Mesquita apontou que não mantém contato com Lucas Souza atualmente, mas deseja ao influenciador felicidades.