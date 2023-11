Reprodução/Record - 30.10.2023 Kally Fonseca e Lucas Souza

A cantora Kally Fonseca não ficou calada após Lucas Souza desistir de "A Fazenda 15" , na tarde desta quarta-feira (22). Segundo Kally, o ex-marido de Jojo desistiu do reality para ocupar o papel de vítima.



A peoa reforçou que Lucas revelou para ela que se casou com Jojo por dinheiro e fama. "Para sair de vítima [desistiu]. Não questionou nada [sobre o segredo após a roça], porque sabe que é verdade. Foi personagem do início ao fim. Ele estudou, sim, e o Brasil viu quem ele é indo agredir as pessoas", reclamou Kally, aos gritos.





Kally analisou que Lucas tentou fazer um personagem para as "avós do sofá". "Ele mesmo expôs essa situação para o Brasil e quer abafar para cima da avó do sofá. Se fazer de sonso", gritou.





Depois da Record confirmar a desistência de Lucas, Jaquelline acusou Kally Fonseca de ser a culpada pela decisão do ex de Jojo. Na noite anterior, Black revelou o segredo de Lucas durante a formação de roça. A informação foi passada por Kally.