Reprodução Instagram/Neuronha - 10.6.2024 Erika Schneider posa de biquíni em Fernando de Noronha

A modelo, influenciadora e ex-peoa de "A Fazenda 13" Erika Schneider, de 33 anos, ganhou elogios dos fãs e seguidores no último domingo (9), quando usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques da viagem dela a Fernando de Noronha, arquipélago em Pernambuco.





Nos registros, a ex-bailarina do extinto "Domingão do Faustão" aparecia em diferentes cenários, com destaque para as praias da região. Além da paisagem praiana, a ex-namorada de Bil Araújo posou em um jardim de girassóis e também em uma piscina com borda infinita.





Bronzeada e de biquíni, a ex-peoa de "A Fazenda 12" reuniu elogios dos fãs e seguidores que a acompanham nas redes sociais. A influenciadora, inclusive, recebeu uma cantada de Leo Picon, irmão da atriz e ex-BBB Jade Picon.





"Te ver Erika. Toda vez que eu te vejo me sinto como se estivesse flutuando", comentou ele, em referência à legenda da postagem de Erika, que dizia: "O que te faz sentir flutuar?".





Schneider ainda foi exaltada pela base de fãs. "A mais perfeita", declarou uma usuária do Instagram. "Eu amo tanto", acrescentou outra. "Cada foto muito linda", completou uma terceira. "Princesa", disse ainda um quarto.



Erika Schneider aposta em biquíni rosa Reprodução Instagram - 10.6.2024 Erika Schneider mostra bronzeado Reprodução Instagram - 10.6.2024 Erika Schneider posa de biquíni em Fernando de Noronha Reprodução Instagram - 10.6.2024 Erika Schneider já namorou o ex-BBB Bil Araujo Reprodução Instagram - 10.6.2024 Erika Schneider faz clique em jardim de girassóis Reprodução Instagram - 10.6.2024 Erika Schneider curte dia de sol em piscina de borda infinita Reprodução Instagram - 10.6.2024 Erika Schneider participou de 'A Fazenda 13' Reprodução Instagram - 10.6.2024





