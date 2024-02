Reprodução/Instagram - 12.02.2024 Erika Schneider lamenta rebaixamento da Porto da Pedra





A Porto da Pedra, escola de São Gonçalo, região metropolitana do Rio, foi rebaixada no Carnaval de 2024 e desfilará na Série Ouro no carnaval de 2025. Musa da agremiação pelo primeiro ano, Erika Schneider usou as redes sociais para lamentar o resultado

"Estava acompanhando a apuração com o coração apertado desde o início, mas ainda com esperança, que ia diminuindo a cada quesito. É bem triste. Estou assustada com as pontuações da Porto da Pedra, que fez um belíssimo carnaval", começou ela.







"Não posso dizer que é injusto, mas também não dá para entender a avaliação de jurado. Independentemente do resultado, o amor pela escola, segmentos, diretoria da escola e todos de São Gonçalo, que me receberam também, permanecerá em meu coração", continuou.

Além de musa da Porto da Pedra, Erika ocupa o mesmo posto na Águia de Ouro, em São Paulo.

Após 12 anos, a Porto da Pedra voltou ao Grupo Especial do Rio de Janeiro com o enredo "Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular", inspirado no almanaque escrito em 1594 por Jerônimo Cortés. AgNews/Leo Franco

Com Tati Minerato como Rainha de Bateria e Valesca Popozuda, Erika Schneider e Giovana Cordeiro na escola, o desfile de 2024 acabou marcado por problemas, que resultaram no rebaixamento da agremiação.

Durante o desfile, uma mulher foi atropelada por um dos carros alegóricos. A alegoria ficou presa em uma das estruturas da Marquês de Sapucaí e, após o ocorrido, a vítima recebeu atendimento médico e está bem.

O último carro da escola também apresentou problemas de locomoção. Com a lentidão para entrar na avenida, a escola teve que correr para lidar com o buraco que se apresentou em frente a cabine dos juízes.



