Divulgação Erika Schneider começou no Carnaval em 2022 e tomou gosto pela festa do Momo





Erika Schneider fez sua estreia no Carnaval em 2022 e tomou gosto pela folia. Neste ano, a apresentadora fará jornada tripla, com participação como musa da Águia de Ouro, em seu terceiro ano, em São Paulo, além da estreia no mesmo posto na Porto da Pedra, no Rio de Janeiro, onde também representará o Camarote King.

"Ano passado também fui musa em duas escolas e de um camarote. Esse ano, eu estava satisfeita de ser musa na Águia e na Porto, mas quando surgiu o convite não recusei. Acho que gosto da correria. Sou daquelas pessoas que todo mundo pergunta de onde vem tanto pique. A agenda tá lotada, eu vou lá e acaba de lotar mais ainda", disse aos risos.

A ex-Fazenda comentou sobre a recepção dos organizadores do camarote quando foi anunciada, durante o ensaio técnico no último domingo (7), na Marquês da Sapucaí. "Fui muito bem recebida por todos. Me trataram com muito carinho e respeito. E quem sabe ainda não vou estar em mais lugares no carnaval 2024", finaliza.